跆拳道選手跳「殭屍舞」國際賽奪冠 中國跆拳道協會下令封殺 斥褻瀆中華文化 網民卻不賣帳？

【有線新聞】內地一支跆拳道隊伍上月參加南韓舉辦的國際跆拳道賽，以清朝官服殭屍造型亮相，大跳自創的「殭屍跆舞」奪冠，引起爭議。中國跆拳道協會斥表演宣揚遺風陋習，醜化民族形象、褻瀆中華文化，造成惡劣影響，禁止該隊伍參與全國賽事；有內地傳媒則大讚是成功的文化輸出，形容「驚豔全場」。

涉事隊伍「X-跆拳道館」由廣東省深圳市艾克斯體育文化傳播有限公司經營，早前自行報名並持旅遊簽證赴韓國城南市，參加2023世界跆拳道大賽（Hanmadang），最後奪得冠軍。隊伍在跆拳舞環節，以滿清殭屍造型登場，穿上清朝官服，戴上設有長辮的官帽，擺出殭屍「行走」的姿勢，配合隊形及跆拳道動作，演出「殭屍跆舞」，最後奪得冠軍。

跆拳道協會斥醜化民族形象 取消教練資格

中國跆拳道協會指，「X-跆拳道館」館教練劉豪根據恐怖電影，自編自導「殭屍跆舞」參賽，批評表演宣揚遺風陋習，醜化民族形象，褻瀆中華文化，決定取消「X-跆拳道館」中國跆拳道協會會員資格、級位考試考點資格和全國跆拳道相關賽事參賽資格，並取消劉豪教練員註冊資格，禁止其參與中國跆拳道協會舉辦的培訓比賽等活動，同時責令廣東省跆拳道協會作出檢查，取消廣東省跆拳道協會和深圳市跆拳道協會3年內評優資格。

跆拳舞為比實項目之一 不限上衣服裝

有內地傳媒則大讚演出是成功輸出中國文化，「這是成功的文化輸出，這部殭屍劇太帥了，韓國人都驚呆了」、「這是中國隊在世界級比賽中宣傳中國風的一大舉措。」有傳媒更就跆拳道協會處罰辦投票，截至今早（22日）約11時，共有7661人參與，有逾3,500人認為表演有趣，不明白為何受處分，亦有近2,900人分別認為表演沒有惡劣影響，以及不至於處罰；只有逾1,100人認為表演「不妥」以及應該處罰。

亦有網民認為舞蹈具創意，沒有大問題，「感覺跳的可以啊，又不是穿洋裝」、「能不能不要管這麼寬，給一個自由點的社會環境好嗎」、「只是一段舞而已，用不著上綱上線，要這樣港台的殭屍片別演了」、「跆拳道本來也不是中華文化啊，發什麼瘋」、「這個舞蹈跳得超可愛，又活潑又搞笑，在你們眼裡居然是褻瀆中華文化？」

跆拳道年度盛事Hanmadang設有7個比賽項目，包括團隊競技、防身術以及團體對抗等，其中一項就是跆拳舞，由基本跆拳道動作及舞步組成，必須包含上段橫踢、後踢、後旋踢等指定動作，由7至9人演練，時間約1分50秒至2分鐘，可自由配上音樂，不限上衣服裝，可使用道具演出，至少轉換3次隊形。