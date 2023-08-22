女學霸失常闖教堂自挖雙目 擠壓眼球嚇煞教友 須裝義眼度餘生

【有線新聞】吸食毒品禍害一生，美國一名女子在21歲時因吸毒產生幻覺，腦內出現聲音叫她「立刻把眼睛挖出來，否則所有人都會被殺死」，其後突然衝入教堂自挖雙目，最終因眼球被捏扁而失明，須裝上義眼生活。

《鏡報》報道，現年25歲的Kaylee Muthart青年時讀書成續優異，即使17歲時因心律不正需休學，回歸校園後仍考獲獎學金，更成功升大學攻讀海洋生物學。Kaylee原前途一片光明，但19歲時開始染上不良習慣，除了酗酒，更吸食冰毒、可卡因及大麻等毒品，她形容當時深陷「奇怪快感」和「跟上帝特別親近」的幻覺中，加上當時與拍拖兩年的男友分手，情傷下更依賴酒精與毒品。

腦內聲音叫挖眼 「否則所有人會死」

吸毒使Kaylee有快感，同時使她心理狀態變差，她其後被診斷患上躁鬱症，情緒變得不穩和兩極化。她稱：「當我感到快樂時，我會感到超級快樂，當我感到沮喪時，我會感到非常沮喪，醫生後來告訴我，情緒不穩使我特別容易濫藥。」她稱，有一次出現幻覺，當時有聲音告訴她必須犧牲自己拯救世界，「我產生了幻覺，所以我的記憶很模糊，當時認為有人必須犧牲重要的東西去糾正世界，那個人就是我，如果我不把我的眼睛挖出來，一切都會突然結束，所有人都會死。」

教友受驚衝出教堂 牧師目擊事發經過

Kaylee其後衝入一間教堂自挖雙目，她憶述當時失控情況：「我把拇指、食指和中指伸進眼睛，抓住眼球，扭轉、拉動，直到眼球從眼窩中彈出，是我經歷過最艱難的事。」當時教堂內有信徒聚集，他們聽到Kaylee的尖叫聲後，嚇得衝出教堂。 一名牧師目擊事發經過，指看到她用手擠壓眼球，而眼球仍然貼在頭上。

最終Kaylee在醫院住了一個星期，然後轉移到精神病治療機構。她說，入院後大約一個月，眼窩後部出現劇烈痛楚，但仍拒絕服用強效止痛藥，因為她決心遠離毒品，拒絕藥物，最終靠意志克服了躁鬱症與濫藥，裝上義眼重新生活。