北韓向日本通報將發射人造衛星

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【有線新聞】北韓計劃於周四至本月底發射人造衛星，首相岸田文雄認為計劃涉及嚴重的國家安全問題。另外平壤當局再次譴責南韓與美國聯合軍演，警告朝鮮半島將爆發熱核戰。

日本政府稱接獲北韓通報，計劃於本月24日凌晨0時至31日凌晨0時期間，發射人造衛星。

首相岸田文雄已聽取匯報，下令相關部門全力收集和分析信息，認為北韓發射衛星的計劃涉及嚴重的國家安全問題，又指平壤當局使用彈道導彈技術發射衛星，已違反聯合國安理會決議，將與南韓和美國合作，敦促北韓停止發射。

防衛大臣濱田靖一則下令，如果衛星墜落日本境內，會將它擊毀，日方已部署神盾艦及愛國者導彈，準備隨時應對。

海上保安廳則在日本專屬經濟區外，設置三個危險區域，其中兩處位於朝鮮半島西部的黃海，另一處則是菲律賓東面的太平洋海域，並向駛經的船隻發出航行警告，呼籲小心墜落物。

北韓五月底曾向日本報告會發射衛星，在正式發射時，運載火箭途中失去動力墜毀。南韓軍方之後在黃海打撈衛星殘骸，統一部敦促北韓立即放棄發射衛星計劃。

北韓又譴責南韓與美國不理警告，啟動為期十一天的年度「乙支自由護盾」軍演，又提到美日韓三國領袖上周五在大衛營舉行峰會，警告朝鮮半島將爆發史無前例的熱核戰，北韓軍隊將採取積極主動和壓倒性的攻勢回應。