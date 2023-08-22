前港超球員上載大欖隧道口塞車照 自爆男童坐大腿握軚盤 今年捲愉園假波案被捕

【有線新聞】不少人都喜愛上載相片到社交平台，分享生活點滴，但稍有不慎就會變成自爆犯罪。大欖隧道昨（21日）發生致命交通意外，現場交通大擠塞。前港超球員黎厚希疑在塞車期間，讓男童坐在大腿上，手握軚盤，並拍照上載Instagram，隨即引起關注，其後已更改用戶名稱及刪相，無法再瀏覽內容。

28歲的黎厚希今（22日）早在Instagram上載限時動態，稱駕駛期間遇上塞車，相片中見到一名男童坐上司機的大腿，手握軚盤，寫上「塞完車未，已經個半鐘了」的字句。動態傳出後被網民轉發，引起討論，「所以話生仔要考牌就係咁解」、「主動上載犯罪證據？」。

現職保險經紀 捲入愉園假波案

現時任職保險經紀的黎厚希曾為元朗青年隊成員，2012至2013年球季在流浪出道，先後效力元朗、夢想FC，退役後轉投甲組球隊愉園。翻查愉園足球隊網頁，黎厚希在2022/23球季身穿88號球衣。他今年捲入愉園假波案，是被廉署拘捕的23人之一，翻查片段更曾在賽事中「擺烏龍」。

根據《道路交通條例》，任何人不得容受或允許並無持有有關車輛所屬種類的駕駛執照的人駕駛汽車，如首次被定罪，可處罰款5,000元及監禁3個月；如屬第二次定罪或隨後再次被定罪，則可判罰款1萬元及監禁6個月。