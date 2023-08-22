福島核廢水｜周四起禁日本十都縣水產品進口 每日公布輻射檢測結果 沒放寬時間表

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【有線新聞】日本最快後日排放核污水，特區政府決定同日禁止日本10個都縣的水產進口本港。

環境及生態局局長謝展寰：「8月24日開始，禁止源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野及埼玉10個都縣的水產品進口香港，包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製成或以其他方式保存的水產品、海鹽、以及未加工或經加工海藻，相關食物安全命令會在8月23日、即是明天刊憲。為了讓市民對日本進口食品最新安全資訊有更好掌握，環境及生態局會在每個工作天發布新聞公告，公布有關日本進口食品樣本的輻射檢測結果、本港水域環境輻射水平，以及本地漁獲輻射水平讓市民知道。」

謝展寰說日本其餘13個都縣仍然可以運送水產來港，相信飲食等業界已準備改向其他來源地購入水產，強調今次禁令是要防範日本排放核廢水可能帶來的食物安全風險。「我們的禁令需要維持多久，我們要看看日本核廢水排放後具體實際情況如何，以及日本政府的監察系統是如何，如果我們覺得有信心是安全時，我們可以將這方面考慮放寬，但現時我們需要多些資料、證據，才會作出這方面的考慮，所以時間方面，我們沒有既定的時間表。」