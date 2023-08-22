夫婦沒兒女欲將物業轉贈愛犬 地產公司老闆承辦合約後被捕 警：違反社會道德

【有線新聞】樓宇業權有變動本非稀奇事，但伊朗有地產公司近日接獲一宗奇怪的業權轉讓的委託，一對夫婦因沒子女，計劃將物業轉贈其飼養的寵物狗，地產公司負責人因此墮入法網，涉簽發無效合約被捕。

涉事「簽約」片段在社交平台流傳，見到一隻淡黃色長毛小型犬趴伏在工作枱上，身旁則站著一對外籍男女，背對鏡頭則另有一個身穿黃色襯衫的男子。甫開始黃色襯衫的男子拿著一份疑似合約，並抽出其中一張放在枱上，其後女子抱起狗隻，將牠的腳掌放上印台，接著在合約上蓋章，身邊男子亦有從旁協助。

當地視狗不潔 警方：事件違社會道德價值觀

據悉，片段的外籍男女為一對伊朗夫婦，因為二人未有子女或其他財產繼承人，於是決定把物業轉讓予愛犬，便有片段中的「狗隻蓋章」一幕。對許多伊斯蘭國家來說，狗隻被視為不潔，雖然伊朗沒有法律明文限制養狗，但穆斯林一般均不建議養狗當寵物。

即睇簽約片段

綜合外媒報道，片段發布後，警方立刻就事件展開調查，當地副總檢察長塔北爾（Reza Taber）日前（21日）表示，警方目前已拘捕涉事地產公司的負責人，並關閉公司，更指這宗買賣涉簽發無效合約，企圖「令違反社會道德價值觀的行為正常化」，且片段中的行徑「無任何法律依據」。