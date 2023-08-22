福島核廢水｜周四起禁日本十都縣水產品進口 沒放寬時間表 日領事：對港府決定感遺憾

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【有線新聞】日本計劃最快周四排放核污水，特區政府決定同日禁止日本10個都縣的水產品進口，強調是保險的做法，至於何時撤銷禁令未有時間表，會繼續監察情況。

針對日本的食品進口管制措施將會由福島、千葉等縣擴大到10個都縣。包括東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野及埼玉，所有鮮活、冷藏及乾貨的水產品，例如魚類、海產、海鹽及海藻等均一律禁止進口。

環境及生態局局長謝展寰：「我們今次是作出預先防範措施，所以用了一個較保守、安全方式，在一些沿海高風險及鄰近的縣份，均包含在今次的禁令中。我們相信這對於香港居民來說，是一個保險的做法，即使是可以入口本港的日本食品均必定是安全的，大家可以放心食用。我也認為這是最好的方法幫助香港日本餐廳，維持香港與日本在食品上貿易關係。」針對來自福島的蔬菜、水果及奶類飲品的禁令會繼續維持，來自栃木、千葉、茨城及群馬的就要繼續持有輻射證明書才可進口。

禁令會維持多久，謝展寰說沒有時間表。謝展寰：「須視乎日本的核廢水排放後具體的實際情況是如何，以及日本政府的監察系統又如何。如果我們覺得有信心，真的是安全就可考慮放寬，但現時需要多些資料及證據。」

政府周三會刊憲、周四起正式實施禁令，另外每個工作天會公布食品樣本的檢測結果，以及本港水域、魚獲的輻射水平。

日本駐港總領事館回覆查詢時說對特區政府的決定感到遺憾，強調排放核污水的做法合乎國際安全標準，認為批評日本政府做法不負責任的說法並不正確，又說日本政府已多次向特區政府，解釋日本食品安全，呼籲特區政府以科學證據為依據，盡早取消對日本食品的限制。