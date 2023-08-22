福島核廢水｜料首輪排放需時17日 日揆：排水刻不容緩 中方譴責極度自私

【有線新聞】日本最快後日排放福島核污水已轉移至排放管道，中方強烈反對，譴責極度自私，已提出嚴正交涉。

日本首相岸田文雄在內閣會議表示，已要求東京電力公司按照已批准的計劃作準備，確認在天氣和海流條件合適下，最快星期四陸續排放福島核電廠的核污水到大海中。

核污水已經從部分儲存缸移至排放管道，預計首輪排放需時約17日，會排出780萬公升核污水，每公升含大約190貝可，低於世衛1萬貝可的飲用標準上限。東電排放當日會覆檢水中的氚濃度，估計排放後會流向北美。日本首相岸田文雄：「為了安全地排放已經處理的污水，並應對聲譽影響及業界擔憂，即使需時數十年，政府將負起全責直至排放完成。」岸田重申，為了推進福島核反應堆報廢和重建，處理污水刻不容緩。

政府會對排放三公里範圍內的海域每日檢測及發表海水中放射性物質濃度，設立基金幫助受影響漁民。政府宣布有關安排時二百多人冒雨在首相官邸外抗議，要求擱置排放計劃以免破壞海洋生態及影響下一代。