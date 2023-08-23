套牌｜代辦藉「妙計」牟利 電單車最高性價比？ 調查揭有車被過戶近二千次

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【有線新聞】車主想保留車牌號碼，最長只能「留牌」一年，現時都有人代辦「套牌」，將車牌套到另一車上保留。由於電單車續牌簡單及成本低，我們發現有電單車過戶高達1,970次，棄置電單車都一樣可用作「套牌」。

我們去長沙灣運輸署牌照事務處向職員查詢留牌、套牌程序，離開前有人主動接觸我們：「你是否要過戶、套牌？可替你處理。」給予我們教車導師名片，齊集文件可以聯絡她。運輸署文件代辦人：「如果你有留牌紙要續期，要找我們，自己做不到（即是「續命」？）是的、1,800元，因為要找車輛『上牌』。」牌照處一向有人長駐代辦手續，這間較便宜、最快即日完成。運輸署文件代辦人：「留牌紙為你續期一年要1,400元，因為我要以電單車牌簿過戶，轉來轉去再留牌。1,400元我為你全權負責，包含政府費用，我們排隊、完成後叫你來取。」

所謂留牌，是車主想保留車牌號碼，將來套用在另一輛車。留牌紙發出12個月內要套在車，否則會被取消車牌號碼。如果找代辦人繼續留牌，一般會找電單車轉到你名下，要付250元過戶費，之後免費將車牌號碼套在車，再付560元留牌費將車牌拿出來，最後付過戶費將輛車轉回代辦人名下，一共要1,060元。

過去5年，即日過戶至少兩次的電單車高達15,000宗、私家車100宗左右，因為私家車過戶費貴電單車750元。6萬輛電單車被人過戶1至30次，過戶多於50次的有大約5,000輛，其中一輛車更加被人過戶1,970次。

香港進出口汽車商會會長羅少雄：「電單車基本上不需要驗車，只要續牌費便可以，這亦是為何人們會用電單車這方法，類似你說俗稱的『幽靈車』，拆去車牌丟到後巷。業內都有這情況出現的，留牌、套牌手續成本上節省很多，始終劏車要成本對不對？」運輸署曾經說會檢視過戶安排確保不會被濫用，羅少雄說如果署方要修例，希望諮詢車主和關注組織再決定。