套牌｜代辦為慳成本 用牌簿即日續牌再退 議員批浪費資源、倡延長「留牌」期限

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【有線新聞】代辦如果想節省成本，持有一批電單車牌簿「套牌」更可同日續牌及退牌費，這類個案近年增加幾千宗，有議員批評浪費資源及人力，建議延長「留牌」期限。

電單車一年牌費1,314元，私家車貴很多，一年牌費5,000元至14,000多元，視乎車輛馬力而定。不用驗車、牌費又便宜，同一日買一年電單車牌費更可以即日退牌費，會發還餘下的364日牌費給你，成本即時減至只是166元，計及保險開支，就可以繼續持有電單車牌簿套牌。

電單車即日續牌及退牌費的個案由2014年的5,000多宗，增至去年8,000多宗，運輸署沒有規定申請人須提供理由。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌：「這做法大家都覺得奇怪，相信運輸署人員都知做甚麼，其實這動作是沒意思，其實浪費資源的做法。車主要付錢、運輸署要付出人力。不論你想留牌或想留車，我另加開隊伍給你較長時間留著便解決到問題。」如果要求電單車續牌要驗車，杜絕「幽靈車」，陳恒鑌說驗車中心就要增加很多人手，甚至要增建驗車中心，未必值得這樣做。

就算要找人代辦留牌、套牌都要小心不是每間都妥善處理，有些公司可能會節省過戶費，隨時有風險。汽車會會長李耀培：「有些代辦公司不會將用作留牌車輛的車主，很快地過戶返回自己公司或其他人，除非明天又剛好有人續牌、留牌，街上被抄牌一定是車主責任。避免自己日後負責任，車主要留意自己要多付（過戶）費用。李耀培建議車主親身與代辦公司上運輸署辦手續，看清楚車輛留牌之後有否過戶歸還給代辦人，或者取消車輛登記。