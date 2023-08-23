三星堆文物下月首度來港展出 四川館方：冀加深認識香港、四川自古以來交流

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【有線新聞】香港故宮博物館下月將展出120件來自四川、有超過2,600年歷史的三星堆文物，大部分都是首次在四川以外展出，展現中國古代文明震撼一面。它們有甚麼特別？

大頭、闊嘴、長耳豎起、四肢粗壯，這件約一米高青銅神獸糅合多種動物形象，頭頂有一個小型青銅人像，展現古蜀人的想像力，近數年才在四川三星堆遺址出土。說到三星堆文物，怎可不提這個青銅大面具，大小與55寸電視相約、重約65公斤，五官之間有焊接痕跡，透視古代鑄造技術。這些青銅器連同其他三星堆出土的玉器、金器、陶器等120件文物下月首次來港展出，四川館方說別具意義。

三星堆博物館副館長冉宏林：「學者研究香港大灣遺跡出土玉璋，是從三星堆遺跡流傳過去的，或者受三星堆遺跡影響而產生。這一次我們將三星堆遺跡出土的大量文物，送到香港去展出，我想可以讓大家更加深刻理解到或者認識到這個，香港與我們四川與內地這種自古以來的這種交流與聯繫。希望讓我們的香港市民朋友，能夠更加震撼地感受到我們這個中國優秀傳統文化及輝煌燦爛的中華文明。」

這些文物過去埋在這八個土坑，考古團隊近年挖掘時建設這些方艙控制現場濕度、溫度等，維持文物本身狀態。北京大學考古教授趙昊：「原來是很堅硬的象牙，在地下埋了三千多年的時間之後，它表面變得非常鬆軟。減少水份蒸發、防止這個水份消失，然後造成這個象牙內部這個膨脹收縮，這樣會對象牙造成很多危害。」

目前三星堆發現八個祭祀區遺址已經挖掘完畢。專家就說這些土坑面積佔古蜀城市不足千分之二，未來會繼續探索其他區域，希望找到古城的宮殿及民眾生活地方。專家說參照其他遺跡的經驗，估計要再用上近百年時間才能徹底探索三星堆。