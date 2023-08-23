菲律賓補給船仁愛礁執行任務　中國海警船跟蹤監視

【有線新聞】菲律賓派遣船隻在南海仁愛礁執行補給任務，中國海警船全程跟蹤監視，期間有美軍飛機在上空盤旋。中方稱針對菲方行徑，已依法採取必要執法措施。

菲律賓發放周二的片段，可見兩艘補給船在海岸防衛隊兩艘艦隻護航下，駛往南沙群島仁愛礁。船上記者指現場有至少4艘中國海警船駛近攔截，雙方一度相距不足50米，菲方人員密切監視動向。

中方人員發出廣播，稱為了避免相撞，要求菲方軍艦離開，否則後果自負。中國海警：「中國對南沙群島擁有無可爭辯的主權，包括仁愛礁在內及其附近海域，基於人道主義精神，我們只會准許菲律賓貨船駛往非法坐灘的軍艦，政府船隻則不得進入。」