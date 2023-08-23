菲律賓補給船仁愛礁執行任務 中國海警船跟蹤監視
【有線新聞】菲律賓派遣船隻在南海仁愛礁執行補給任務，中國海警船全程跟蹤監視，期間有美軍飛機在上空盤旋。中方稱針對菲方行徑，已依法採取必要執法措施。
菲律賓發放周二的片段，可見兩艘補給船在海岸防衛隊兩艘艦隻護航下，駛往南沙群島仁愛礁。船上記者指現場有至少4艘中國海警船駛近攔截，雙方一度相距不足50米，菲方人員密切監視動向。
中方人員發出廣播，稱為了避免相撞，要求菲方軍艦離開，否則後果自負。中國海警：「中國對南沙群島擁有無可爭辯的主權，包括仁愛礁在內及其附近海域，基於人道主義精神，我們只會准許菲律賓貨船駛往非法坐灘的軍艦，政府船隻則不得進入。」
菲方表示，軍艦在菲律賓專屬經濟區進行合法例行海上巡邏。菲律賓海岸防衛隊：「我們按照預定航線前進，要求你們駛離我方航道，以符合海上避碰規則。」雙方僵持約5小時 ，期間美國海軍一架巡邏機在上空盤旋逾3小時。
這次是繼月初中國海警船向菲方船隻射水後，雙方船隻再次在仁愛礁附近相遇。菲律賓稱，雖然受到中國海警阻攔和干擾，但成功完成補給任務。
中國海警局當日則重申，堅決反對菲方向非法坐灘軍艦運送違規建材。外交部則表示中方海警依法採取必要執法措施，要求菲方立即停止任何，導致現地局勢複雜化的舉動。