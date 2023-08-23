巴基斯坦纜車纜索斷裂　八人一度被困近300米高空

【有線新聞】巴基斯坦西北部山區有纜車纜索突然斷裂，8人被困在離地270多米半空，逾15小時後才全部獲救。

被困山谷中間的纜車車廂傾側吊掛在僅餘的一條纜索上，距離地面275米，六名10至16歲的學生及兩名成人等候救援。

第一架救援直升機，在收到村民用擴音器求救後4個多小時才飛抵現場拯救，其中一名學生套上安全帶後跳出車廂，直升機把他拉起，過程驚險。

救援人員繼續嘗試靠近纜車，但山谷風勢太大，加上直升機產生的氣流，令纜車更不穩定。雖然成功運送食物和水，但救人進度緩慢，據報有學生受驚過度一度暈倒。

救援人員救出兩人後開始入黑，被迫停止空中拯救。救援隊聯同村民改用僅餘的一條纜索游繩到車廂，把其餘的人逐一救出。最後兩人被帶回地面時，現場民眾紛紛拍掌歡呼。八人獲救後接受初步檢查和治療，他們顯得較疲倦，並沒大礙。