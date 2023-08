疑似在英港人偷貓斷正 心虛否認「諗住捉流浪貓去養」 同事直言「冇得兜」、老闆更狠心

【有線新聞】日前英國曼城有懷疑港男涉嫌在民居附近偷貓,全程被閉路電視拍下,貓主人前往涉事男子工作的餐廳對質,更把多條片段上載到社交網站。事件曝光後,引來不少當地及香港的網民留言討論。

潛入後院引貓入籠 英主人出片控訴

貓主人Macin在月初發文,表示「中國人想偷他家的貓的『新方法』」,並將家中閉路電視的部分片段上載到社交平台。從多條片段所見,一個身著粉紅色短袖襯衫、身型微胖的男子徘徊在民居與停車場之間,不斷撫摸一隻長毛貓。隨後他轉頭回車上拿出黑色大袋和食物,試圖引誘貓隻入籠。雖然男子鍥而不捨,但餌誘多次都未能成功,最終小貓逃脫離開。

Macin其後發現涉事男子的私家車停泊在當地餐廳「China Express Chinese Takeaway Fish & Chips」,並得悉男子任職餐廳外賣員,於是便與友人趕到該處與男子對質。

男子說法前後不一 僱主當場炒魷割席

在片段中,Macin拿出手機向男子播放閉路電視的片段,並質問他「Why are you trying to rob the cat?(為甚麼試圖偷貓?)」而男子則一臉茫然反問「What’s the problem?(有甚麼問題?)」隨後更立即否認指控,「No,no,no, it’s not my cat.(不,這不是我的貓)」、「I don’t steal your cat.(我沒偷你的貓) 」。貓主人Macin最終決定報警處理。

期間有餐廳同事出來了解事情,並以廣東話問男子:「你係咪真係有偷呀?」

男子回答:「我冇偷佢哋隻貓呀,我餵佢哋咋」、「我真係冇攞到」,更稱「咁點兜呀同差佬 」、「可唔可以同佢(警察)講,我諗住捉流浪貓去養。」

男子說法前後不一,同事直言「冇得兜」、「個問題唔係你有冇攞到」。

聽畢後男子反問「咁會唔會告我入罪?」、「我可唔可以要求個中文翻譯嘅差佬?」

而疑為餐廳老闆亦有現身,稱「He is not working here, I let him finish early」,表示男子不在餐廳工作,事件與他們無關。及後警方到場後,把男子帶走,但目前未知男子有否被正式起訴。