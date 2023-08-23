疑似在英港人偷貓斷正 心虛否認「諗住捉流浪貓去養」 同事直言「冇得兜」、老闆更狠心

【有線新聞】日前英國曼城有懷疑港男涉嫌在民居附近偷貓，全程被閉路電視拍下，貓主人前往涉事男子工作的餐廳對質，更把多條片段上載到社交網站。事件曝光後，引來不少當地及香港的網民留言討論。

潛入後院引貓入籠 英主人出片控訴

貓主人Macin在月初發文，表示「中國人想偷他家的貓的『新方法』」，並將家中閉路電視的部分片段上載到社交平台。從多條片段所見，一個身著粉紅色短袖襯衫、身型微胖的男子徘徊在民居與停車場之間，不斷撫摸一隻長毛貓。隨後他轉頭回車上拿出黑色大袋和食物，試圖引誘貓隻入籠。雖然男子鍥而不捨，但餌誘多次都未能成功，最終小貓逃脫離開。

Macin其後發現涉事男子的私家車停泊在當地餐廳「China Express Chinese Takeaway Fish & Chips」，並得悉男子任職餐廳外賣員，於是便與友人趕到該處與男子對質。

男子說法前後不一 僱主當場炒魷割席

在片段中，Macin拿出手機向男子播放閉路電視的片段，並質問他「Why are you trying to rob the cat?（為甚麼試圖偷貓？）」而男子則一臉茫然反問「What’s the problem?（有甚麼問題？）」隨後更立即否認指控，「No,no,no, it’s not my cat.（不，這不是我的貓）」、「I don’t steal your cat.（我沒偷你的貓） 」。貓主人Macin最終決定報警處理。

期間有餐廳同事出來了解事情，並以廣東話問男子：「你係咪真係有偷呀？」

男子回答：「我冇偷佢哋隻貓呀，我餵佢哋咋」、「我真係冇攞到」，更稱「咁點兜呀同差佬 」、「可唔可以同佢（警察）講，我諗住捉流浪貓去養。」

男子說法前後不一，同事直言「冇得兜」、「個問題唔係你有冇攞到」。

聽畢後男子反問「咁會唔會告我入罪？」、「我可唔可以要求個中文翻譯嘅差佬？」

而疑為餐廳老闆亦有現身，稱「He is not working here, I let him finish early」，表示男子不在餐廳工作，事件與他們無關。及後警方到場後，把男子帶走，但目前未知男子有否被正式起訴。