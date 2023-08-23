福島核廢水｜市民可攜相關水產品入境？ 港府︰自用沒問題 代購、轉售則違法

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【有線新聞】政府刊憲周四起禁止日本10個都縣的水產品進口，副產品或攜帶返港自用就不受限制，同時加強進口檢測。

禁令周四凌晨起實施，凡來自東京、福島、千葉及茨城等10個都縣的水產品例如魚類、海產、海鹽及海藻等一律禁止進口。如果只是轉運來港，又或者由這類水產品製成的副產品，例如蠔油就不受限制、只會抽驗，如果市民純粹帶入境自用亦沒有問題。食物安全專員黃宏︰「即是你帶一、兩盒回來自用，又或者在機場買回港做手信，這些是不受食物安全令規管。但如果你帶很多回港，是代購又或者協助他人購買，或者是再轉售就屬於商業用途，會受食物安全令規管。」

至於何時放寬禁令，政府說沒有時間表，只是強調要有第三方的數據確保食品可安全食用才會考慮，國際原子能機構曾說日本排放核污水符合標準，被問到還需要甚麼第三方數據，政府沒有正面回應。環境及生態局常任秘書長劉利群︰「日本的排水系統是如何，數據如何收集，水平又是如何，取多少樣本，我們覺得這些問題，我們也跟本港的專家討論過要如何令人信服，如果是純粹日本自行檢驗，可能未必能令其他經濟體信服，可行的是日本自行邀請第三方參與及監察他們的工作。」

現時全港所有進口食品有大約百分之二來自日本，有多少來自這10個都縣，政府稱沒有相關數字，只是說會增加檢測次數，由現時每月一次增至每日一次。