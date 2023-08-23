福島核廢水｜有市民稱短期少吃日本菜 食材批發商料生意跌三成

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】禁令生效前夕，有日式超市的水產品特價出售，有市民說短期會少吃日本菜，食材批發商就預計生意會跌三成。

荃灣一間日式超市魚生、壽司特價出售，排放核污水的前夕，市民進食魚生的意欲又如何呢？余小姐︰「如果有核污水吃的東西都會有影響，尤其是我們有小朋友都會擔心，會盡量選擇其他東西。」陳先生︰「人始終都會死，沒有太大擔心，開心就可以了，不會拒絕吃。」

從事日本水產品批發的供應商就說，預計排放核污水後生意會再下跌兩至三成。日本水產品批發商高俊傑︰「相信如果（周四）真的排污水，市民會暫停一停、先觀望一下，相信最少20%至30%以上，之前（宣布後）已經下跌兩三成，排水之後相信會再下跌兩三成。」

他說政府檢驗程序約一至兩小時，影響不大。高俊傑︰「第一個程序是手提式掃輻射的機，基本上會大範圍看貨物有沒有超標的情況。第二個程序會抽取貨品去實驗室檢查，這個時間比我們以前進貨會長了一至兩個小時，他說了貨物沒有問題才能出貨。如果檢測時間去到數小時以上、影響交貨，到了餐廳已經用不了這個貨物，已經關門了、到了晚上，可能就要提前一天訂貨。」

他又說如果短期內日本進口的貨品沒有檢驗到有問題，相信生意不會再受大的影響，希望政府加強宣傳，解說整個檢驗過程，讓市民吃得安心。