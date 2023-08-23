初選案｜余慧明作供 稱因政府沒回應醫護罷工 冀以非暴力手段爭取訴求

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】初選案審訊第112日，到最後一人、被告余慧明作供，她說政府漠視民意，所以決定參選，又指發布《踏上這攬炒旅途》文章是想雙贏而非雙輸。

前醫管局員工陣線主席余慧明由囚車押送到法院，由代表大律師石書銘主問下作供，余慧明在新型肺炎爆發時曾經發起醫護罷工爭取封關，她說當時未獲政府回應。加上2019年反修例運動政府只會以武力打壓示威者，認為政府對市民訴求視若無睹，令她在2020年3月中決定以個人名義出選立法會爭取話語權。

余慧明宣布參選後，她在社交媒體發布《踏上這攬炒旅途》文章，使用「攬炒」字眼，即是在議會內政府無法任意通過法案，製造憲政危機，制度外組織「大三罷」，即罷工、罷課、罷市。法官陳仲衡問攬炒即是「雙輸」局面？余慧明答她想要的是雙贏，法官李運騰說即使她不想發生，這樣都是「雙輸」。

余慧明說明白，但認為政府是始作俑者，若政府拒絕聆聽民意到極端狀態才會發生攬炒。石書銘問這些終點還是手段，她回答想爭取雙普選，議會的攬炒不是目標，她說她想達至的是以非暴力、合法的手段施加壓力，爭取政府回應五大訴求，而非否決所有議案。

余慧明說為免衛生服務界出現「鎅票」，讓建制派有機可乘，當時主動聯絡戴耀廷表示有意參加初選。