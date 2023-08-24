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普里戈津墜機亡　華格納相關組織：被國防部擊落　拜登：不意外

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  • 2023年08月24日
【有線新聞】俄羅斯傭兵組織華格納創辦人普里戈津乘坐的私人飛機墜毀，機上10人全部罹難，克里姆林宮暫時未有回應，美國總統拜登表示不清楚事件，但不感到意外。
有片段拍到飛機墜毀的過程，拍攝者表示聽到兩下爆炸聲。出事的私人飛機周三原定從莫斯科飛往聖彼得堡，起飛不足半小時，在莫斯科以北特維爾州墜毀，7名乘客及3名機組人員全部罹難。聯邦航空運輸署公開乘客名單，包括華格納創辦人普里戈津，及二號人物烏特金等高層，並指已就事件展開刑事調查。
與華格納有關的組織在社交網站直指飛機是被國防部防空系統擊落，形容普里戈津的死是俄羅斯叛徒造成。有民眾在聖彼得堡的華格納辦公室外獻花和燃點燭光，並掛上華格納的旗幟，悼念普里戈津。
華格納數天前才發布普里戈津在非洲招兵買馬的短片。62歲的普里戈津，2014年創立僱傭兵團華格納，俄烏戰事爆發起一直協助俄羅斯進攻，兩個月前發動叛亂但失敗。在白俄羅斯斡旋下，華格納與克里姆林宮達成和解協議，普里戈津同意前往白俄，俄羅斯亦撤銷針對他涉嫌武裝叛變的刑事調查。
美國總統拜登表示不清楚墜機事件，但不感到意外；又稱很多俄羅斯發生的事，總統普京都是幕後推手。
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