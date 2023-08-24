馬家健冤案｜「師爺」陳強利認妨礙司法公正罪 求情稱沒實質影響 還柙至下月判刑

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【有線新聞】一名青年受律師行「師爺」游說下承認企圖販毒罪，判監23年，服刑5年後上訴得直，該師爺承認串謀妨礙司法公正罪，還柙至下月判刑。

60歲被告陳強利由囚車押送到區域法院，他與大律師張曉惠2017年獲青年馬家健委聘，馬家健為朋友洪智謙借出住址，收取來自巴西的包裹，內藏逾一公斤可卡因，兩人同被控企圖販毒。

陳強利告訴馬家健，說案件沒有可爭辯性，沒有機會脫罪，相反洪智謙有機會辯護成功，要求馬家健簽署聲明書認罪，換取控方不起訴洪智謙，最終洪智謙獲撤控。馬家健曾表明不想認罪，陳強利要求他記下一份講稿的內容，說如果海關再向他錄口供，要更正早前說受洪智謙指示收包裹，是因為他欠債沒有還款，事實上是按另一人指示，收取毒品包裹賺取酬勞。最終馬家健發現律師團隊，由洪智謙兄長介紹，改為不認罪，受審後判監23年，服刑5年後上訴得直，上訴庭批評控方為求入罪，將可能無辜的人定罪，但放生刑責更重的人。

陳強利有15次案底，其中8項與不誠實罪行有關，辯方求情說他將退休，重犯機會微乎其微，又說他的行為沒有實質影響，法官反駁他的參與程度不低。

辯方說被告至今還柙了兩年，參考案例已經「坐多了」，法官說需要時間考慮，被告還柙至下個月14日判刑。