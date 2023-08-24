福島核污水｜浸大學者指有別於一般冷卻水 惟經處理、海洋稀釋後風險不太大

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【有線新聞】日本排放福島核污水，有學者說這次排放與其他核電站平常的排放，分別在於受到污染，但如果按日本處理系統，加上海洋的稀釋作用，放射性物質風險不太大。

超過130萬噸福島核污水經處理排放出大海，長達30年，日本當局聲稱每年液體氚排放量上限2.2太貝克。亞洲有多個核電站，包括日本、南韓、鄰近本港的內地及台灣核電站都會排放冷卻用水，同樣含帶放射性的氚。根據各核電站的披露，大亞灣去年排放的氚約40.9太貝克，陽江核電前年排放約112太貝克，台灣的核三廠就約35.1太貝克。

有學者說，福島核污水與一般核電站冷卻水分別在於有沒有污染。浸大化學系高級講師何觀陞：「日本這個核電廠所排出的廢水應該是有與核電廠核反應堆核心有接觸過，裏面應該會被污染，核反應堆內始終有輻射，裏面水裏的氫元素會被放射性物質影響後，變成叫氚的東西，稱之為超重水。超重水這一種物質，與水大致上差不多，但是它帶有少量放射性，這一個放射性相對於其他放射性的元素，釋出的能量不算太高。」

他又稱福島核污水除氚，還有鍶、銫等放射性元素。如果日本排放前經處理，加上海洋無限稀釋作用，核污水放射性元素濃度會大幅降低。何觀陞：「因為海洋，所講海水會流動，海洋都真的非常之大，海水量是無窮無盡，變相在海洋中，會達到無限稀釋作用，最終不會是完全地零，但是明顯地濃度是零。」他又說，福島核污水排放長達30年，應持續及定期監測影響。