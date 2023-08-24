北韓再次發射軍事偵察衛星失敗

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【有線新聞】北韓凌晨發射搭載軍事偵察衛星的運載火箭，火箭第三級分離時故障，發射再次失敗，平壤當局聲稱問題不大，十月會再度發射。日本一度向沖繩縣發出避難警報，南韓軍方則指正部署船隻和飛機打撈殘骸。

朝中社報道，北韓周四凌晨以「千里馬-1」型新型衛星運載火箭，在西海衛星發射場，發射軍事偵察衛星「萬里鏡-1」號。

火箭第一、二階段飛行正常，但第三階段飛行時，應急爆炸系統故障，發射失敗。北韓的國家宇宙開發局聲稱問題不大，將徹查原因，並於十月再度發射。

日本放送協會在中國遼寧省東港市一間酒店，拍攝到相信是北韓火箭升空的片段。

南韓軍方稱，北韓當地周四凌晨近4時由東倉里向南發射火箭，飛越離於島以西海域，即中國所稱的蘇岩礁。

日本亦指火箭曾飛越沖繩上空，並一度向沖繩縣發出緊急警報，提醒民眾避難。日本早前獲北韓知會，周四起至月底將發射人造衛星。首相岸田文雄緊急召開內閣安全保障會議，商討應對措施及指示收集情報，認為北韓此舉違反聯合國安理會決議，已提出強烈抗議，並重申將與美韓密切合作。

白宮稱正與盟友評估北韓局勢，強調外交大門仍然打開，呼籲平壤停止挑釁，展開談判。

美日韓外長譴責北韓聲稱發射太空火箭，實際上則是發射彈道導彈，並考慮向北韓實施單邊制裁。