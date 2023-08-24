抖音網紅嘲港人逼爆深圳 列4大特徵：住鳥籠、當窮人來深圳躺平 網民揭真相：少見多怪

【有線新聞】自與內地通關後，每逢假日都有大批港人北上消費，各口岸都人頭湧湧。內地一名抖音網紅近日一段短片爆紅，分析近月越來越多港人到深圳消費的原因，羅列港人4大特徵，又指「在香港住鳥籠，來到深圳躺平就行」，引起討論。

名為「陸漫漫bb」的抖音帳戶早前上載一段名為「香港人都快要佔領深圳了？」的短片，指過去20多年都是內地人逼爆香港，在金店掃貨，「避風塘炒蟹給我來10碟」。她稱，這個現象已經改變，指深圳6大口岸14日內有180萬香港人入境，而內地只有54萬人次訪港，指每個周末香港人都排隊過關到深圳消費，又以模範港人口音稱「香港人聽到都說一句『唔喺（係）啊嘛』，真喺（係）噶（㗎）？」

描述港人4大特徵 嘲諷港人窮

她引述朋友形容港人的4大特徵，包括付錢必用現金、出門必帶洗手液、說話必帶英文，更指「還有商場裡面偷偷摸摸用手機點單」的肯定也是香港人。她提到，現時深圳滿街是日本料理店，指港人以往都是直接飛往日本吃「Omakase」（廚師發辦），現時直接到深圳吃平價代替品。

她分析港人突然到深圳消費的原因，稱因為價格便宜，吸引港人北上消費，「在深圳買買買，開心死這幫香港人，一桌湖南菜才300多，唱個K 200多有大包間，還有自助水果吃的喔。」她稱：「你在香港住鳥籠、當窮人，來到深圳躺平就行，無腦、吃好、喝好、玩好，可謂香港人民的淄博。」

網民一面倒不認同 直指網紅少見多怪

「陸漫漫bb」的分析未獲網民認同，不少網民認為她不了解兩地民情，「內地吃是便宜，但是食物的品質真的比不上香港」、「回深圳消費不代表沒錢，性價比考慮，同一花費，享受更多，為何不來？」、「兩百多唱k大包間，你喝多了吧？中山都要五六百」、「主要港幣現在好使好用了，人民幣貶值了，過來內地消費划算」、「20幾年前就是這樣了，妹子你是少見多怪吧」。

根據入境處最新數字，剛過去的周末（18、19及20日），合共有逾59.2萬港人經6個連接深圳的口岸出境，內地則合共有逾21萬人經這些口岸入境香港。