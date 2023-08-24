易通行｜東隧周日實施 隧道券將停用 可於8停車場退還現金

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【有線新聞】東隧星期日清晨五時起改用「易通行」不停車繳費，至於即將停用的隧道費代用券會有退款安排。

東隧是最後一條實施「易通行」的過海隧道，星期日凌晨4時會封閉一小時關閉收費亭及更改道路標記，到清晨5時開始實施。收費偵測器分別安裝在龍門架及隧道入口近收費廣場往九龍方向，7條行車線會減至3條，往港島方向減至4條，最左邊繼續是巴士線。運輸署副署長（策劃及技術服務）何廣鏗：「我留意到現時經將軍澳／藍田隧道前往東隧香港方向的駕駛人士有時會向右切線，想利用「快易通」通道駛過收費廣場，但實施易通行後四條收費通道均毋須停車繳費，（車輛）需要靠左駛過收費廣場。」

隨著「易通行」在全港隧道陸續實施，政府售賣的「預繳式隧道費代用券」將會停用。全港8個停車場會設立退款中心，市民星期日早上9時起，可以帶同已填妥的申請表格及隧道費代用券辦理退款，職員檢查過無問題會退回現金。運輸署首席運輸主任（管理）何均衡：「如果申請人要求退回較多隧道券或金額較大，為了避免影響停車場運作，我們建議申請人預先聯絡承辦商以便作出更合適的安排。今次的特別退款安排會直至明年6月30日，即「易通行」在全港政府收費隧道實施後六個月才會結束，相信有足夠時間讓市民提出申請。」