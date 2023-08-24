粉嶺高球場建屋｜哥爾夫球會申司法覆核 高院批准臨時暫緩執行環評報告 政府強調如期9.1收地

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【有線新聞】粉嶺高爾夫球場收地建屋，香港哥爾夫球會就環評報告提請司法覆核，高等法院批准臨時暫緩執行環評報告，直至有裁決。

政府下月收回32公頃的高球場，其中9.5公頃計劃用來建屋。法官高浩文在判詞中提到修訂環評條例後，50公頃以下用地不用做環評，政府說繼續高球場的環評程序是出於善意。

法官形容似乎是轉移視線，假裝行動來掩飾已經作出的決定，認為香港哥爾夫球會已掌握初步證據，證明環評報告出錯，包括未有考慮高球場內的古樹、水松等，認為球場的生態環境及文化遺產正面臨不可逆轉的破壞，涉及廣泛公眾利益，頒布臨時暫緩執行令可保護用地。又說政府已同意收回球場後，繼續用作舉辦國際哥爾夫球賽事，命令可確保球場維持現狀。判詞說政府明年底才開展地基及勘察工程，正式司法覆核早在明年五月就審理，命令不會在時間上造成任何不可彌補的影響，決定臨時暫緩執行環評程序，直至有裁決為止。

判詞說命令不影響土拓署的檢視工作，但不包括任何建築工程，以確保不會破壞高球場的環境。

政府說尊重法庭裁決，強調會在下月1日如期收回高爾夫球場32公頃土地，城規會將繼續推進法定城規程序。