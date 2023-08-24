搞活夜市｜盛智文倡夜市需高檔 不賣廉價貨 辦大型會議等可吸高消費力過夜客

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【有線新聞】政府計劃推動「夜經濟」，蘭桂坊集團主席盛智文說會配合舉辦街頭表演，提供餐飲優惠等，他認為香港要靠會展業吸引高消費旅客，夜市難以帶動周邊商店生意。

香港復常半年多，蘭桂坊的生意對比2018年未有疫情及社會運動影響時增加一成半。集團主席盛智文說蘭桂坊不再是「鬼佬」地方，內地旅客比外國人更多，有內地人一晚花費40、50萬飲美酒、買雪茄。蘭桂坊集團主席盛智文：「內地旅客跟疫情前不同，顧客更年輕、穿着得更得體，他們是最好的顧客，消費較本地人多，我到處開玩笑說外國人、「鬼佬」會買兩杯啤酒，只是大概花費百多元，當然這是一個玩笑，但我會形容內地旅客花費十分瘋狂。」

蘭桂坊集團向政府提出在這裏舉辦街頭魔術、跳舞及唱片騎師表演，更會推出餐飲優惠，配合政府發展夜經濟。財政司司長陳茂波早前說要將香港夜市「搞活搞旺」，盛智文說像台灣、泰國般舉辦夜市難以帶動經濟及生意。蘭桂坊集團主席盛智文：「如果香港要辦夜市，要高檔一點，而不是賣一些廉價貨，因為這不是香港。即使舉辦夜市，並不能幫助餐廳市道，因為如果我到訪夜市應該會有大排檔、點心或者其他小吃，我逛完夜市後就不會再去餐廳。」他認為舉辦大型會議、展覽、藝術展等才能吸引高消費力的過夜旅客，因為他們參加完活動會再到餐廳和酒吧消遣。