普里戈津墜機亡｜普京稱對方一生坎坷 稱會徹查空難 華府料遭機上炸彈暗殺

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【有線新聞】俄羅斯總統普京回應僱兵組織華格納創辦人普里戈津墜機身亡的事件，他指普里戈津一生命運坎坷，曾犯下嚴重錯誤，會徹查今次空難。美國國防部表示，目前沒有資料顯示飛機是被地對空導彈擊落墜機。

事件發生大約一日後，俄羅斯總統普京終於打破沉默，他指普里戈津在意外發生前一日，由非洲返回莫斯科與一些官員會面。普京憶述在90年代認識普里戈津，形容對方是一個才華橫溢的商人，一生命運坎坷，曾犯下嚴重錯誤。他認為普里戈津的個人事業，以及由自己交托的任務皆取得理想的成果，並讚揚華格納在與烏克蘭的鬥爭中作出了重大貢獻。他確認普里戈津在墜機意外身亡，並向罹難全部十人的家屬致以慰問，會徹查事件。

有民眾到華格納總部外悼念，調查人員在墜機現場蒐證。外界對普里戈津的墜機意外有不同猜測，《彭博》引述美國官員報道，華府初步評估認為今次可能是一宗獲得普京批准的暗殺事件，估計有人在機上放置炸彈。美國國防部則表示，目前沒有資料顯示飛機是被地對空導彈擊落。

烏克蘭總統澤連斯基在基輔與到訪的葡萄牙總統德索薩舉行記者會時被問到事件，他表示烏克蘭與普里戈津之死無任何關連，又指每個人都知道誰與這件事有關。