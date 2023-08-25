福島核污水｜內地再現「盲搶鹽」 老人狂掃貨惹旁人跟風 股市意外受惠？

【有線新聞】日本排放核污水引起鄰國憂慮，喜愛醃製食物的南韓民眾率先掀起海鹽搶購潮，而部份中國沿海城市昨日立即出現「盲搶鹽」，包括實體店及網店均一度出現斷貨。意外的是，受搶鹽消息「利好」，內地水產、食安、鹽業股股價普遍上升，江鹽集團更連續三天漲停板。

明知保質期不長也要買 超市告示：不要恐慌

據內地傳媒報道，在浙江、江蘇、福建、湖北等地超市均出現搶鹽現象。浙江嘉興一間超市昨日的排放當日（24日）便陸續有市民專門買鹽，一買就是十多包，甚至更多。超市負責人明言下午開始市民陸續多起來，而且每個人買的量也不少，她在現場也勸顧客根據需要購買，不要囤鹽，但還是有市民衝動購買；有位老人更一口氣買了400包鹽，這是三四十年都吃不完，而鹽的保質期一般是3到5年。

江蘇揚州市內大潤發等超市購買食鹽的市民亦增多，不少購買市民表示知道保質期只有3年，但是看到其他人買了，也就「跟風」囤一些。福建福州有超市門店更是賣斷貨，福州市商務局特意提醒食用鹽貨源充足，市民按需理性購買，「不信謠、不傳謠」。湖北宜昌有超市六個貨架的食鹽，四個已經賣空，超市貼出告示「不要恐慌，鹽暫時缺貨，後天上午到貨」。

網購平台「一分鐘缺貨」 海南市監：鹽價異動

至於在生鮮電商平台，內地傳媒亦指多個平台的低鈉鹽、無碘鹽顯示「缺貨」、「補貨中」。有消費者稱「一款低鈉鹽一分鐘前看還有貨，再一滑就顯示缺貨了」。海南市監局則通告稱食鹽價格出現異動，重申囤積居奇、哄抬價格、揑造、散佈漲價信息，擾亂市場價格秩序，最高處罰500萬人民幣。

近況欠佳的內地股市卻受到事件影響，水產、食安、食鹽等行業股價「利好」，水產養殖概念股的大湖股份23日開盤不到10分鐘就漲停，創近1年半以來新高。「第一財經」亦報道，江鹽集團25日繼續大幅高開，上午暫時漲超6%，報18.39元，而且此前已連續三日漲停。漁業大省海南的水產品價格亦出現小幅上漲跡象。

中鹽：國內井湖鹽為主 不受日本核污染影響

中鹽集團發聲明指內地食鹽來源主要是井礦鹽、佔87%，海鹽10%、湖鹽3%，井湖鹽生產不受日本核污染影響。中國環境科學研究院教授張金良則表示，如果很擔心排放核污水的放射性問題，消費者可盡量避開不選購海鹽。