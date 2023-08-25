亞運啟杭｜朱嘉望×重劍 及時回勇搭上尾班車 嘆劍擊如情人難捉摸 團體賽冀挫中韓勁敵

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【有線新聞】香港女子重劍代表朱嘉望近年經歷成績下滑、徘徊退役邊緣，最後終於靠資格賽煞科戰回勇，搭上亞運尾班車，她說將劍擊當作情人。

朱嘉望：「劍擊對我來說是很難捉摸的情人，我可以很喜歡它，我對它很忠心，每天都放時間在它身上，但是它未必會回應或者有同一個感覺。」

由亞運會、亞錦賽打到世錦賽，奧運亦在2021年參加過，生涯尚算順利，直到今年遇上低潮。朱嘉望：「很多公開賽我都打得不好，很難才打入前四名，我入到四強還是拿第四 。我很多時16強或8強就輸，令我的排名一步一步下跌，跌到我最低就是第七。要代表香港外出比賽一定要排名在香港前六，這麼剛好第七，那我從1月到6月每一站都是自費（比賽）。那一陣子有點不知所措，因為覺得這是我的工作，為甚麼我做得不好？我還要迫自己這樣出去比賽，又很不開心。其後打比賽每次都打得不是太好，未達到我想要的成績，所以之前真的很不開心，感覺是不是要退役，是不是象徵我該走了。」

低潮期慶幸有牠陪伴。朱嘉望：「牠是小BUTT，剛過生日所以今年2歲，牠是比熊犬。有時比賽打不好就會不開心，但是我一回到家裏牠又會很熱情地迎接我，那麼我每次一看見牠這樣我就會好開心，跟牠相處就是減壓方法。」

閒時放狗，將對劍擊的執著放下。朱嘉望：「可能反而放開了，別這麼在意劍擊的成績，就是做一點自己高興的東西。那一陣子做了甚麼？我自己拍拍片，和小狗玩耍，自己行山 。」

6月的康文署錦標賽亦是亞運資格最後一項計分賽，放鬆打反而有驚喜。小組賽4勝1負，繼續過關斬將。4強擊敗隊友陳渭泠，決賽就算不敵佘繕妡，久違的亞軍令朱嘉望的本地排名由第7跳升第4，搭上亞運尾班車。

朱嘉望：「這一年好辛苦，我快要放棄，一想放棄就它就給你回報。我之前真的好想放棄，不知自己在做甚麼。家人叫我堅持，支持我出去比賽，說要自費也不要緊。今次為自己爭一口氣。以前我會覺得能去打世界盃是理所當然，我沒想過要保持排名真的要努力。當我失去了，現在重獲（資格），我會好好珍惜，希望會打得好。」

劍擊港隊在亞運算是獎牌大戶，2014年仁川取8面銅牌，2018年雅加達取2銀6銅，今屆杭州亞運目標肯定衝金。江旻憓、佘繕妡出戰女子重劍個人賽，連同朱嘉望、陳渭泠鬥團體賽。團體賽最大勁敵將會是世界第一的南韓，連續兩次亞錦賽港隊都在決賽落敗。

朱嘉望：「我想上次大家都是比較被動的，有一點點穩守突擊，但我覺得如果試了一兩次都不行，我們可以進取點，希望我們在這一兩個月的時間裏可以練習更進取的方法去取分。我想中國隊都是一個勁敵，他們有奧運冠軍孫一文，還有幾個都在世界前16的選手。她們技術很好，而且速度很快，整個團隊打過很多比賽。她們很有經驗如何處理每一劍，所以跟他們比賽要很小心，不能鬆懈。」