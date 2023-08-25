賣至緬北當詐騙洗錢 閩女不滿「有業績遭壓榨」 收編男友當下線自己做

【有線新聞】緬甸詐騙產業吸納大量「搵快錢」的兩岸年青人，當中不少更是「自甘墮落」，冀透過非法活動短期致富，湖北武漢近日就破獲一個詐騙團伙，主腦曾是緬北一個犯罪組織的「重要業務員」，但有感兩年來遭組織「壓榨」，於是回國自立門戶，還收編男友充當下線，至今已「洗」數百萬元人民幣黑錢。

洗錢有報酬 惟銀行卡凍結需「負債」

據「極目新聞」報道，今年33歲女主腦蘇某來自福建泉州，她2021年3月在網上找工作時，看見「在緬甸做客服月入3-5萬元」廣告，與對方取得聯系後前往緬甸，但「入職」後立即失去了人身自由。原來該公司是為電信詐騙提供洗錢服務的組織，不僅不給工資，還經常辱罵「員工」，如果不聽話，還會一兩天不給飯吃。

蘇某於兩年內成為該組織的重要業務員，每洗出一筆錢可獲得8.5%的報酬，但如果銀行卡被凍結，「老闆」就會讓蘇某承擔損失。這兩年間蘇某沒有賺到錢，收入都用來向老板「還債」。

至今年4月「債務」還清後，蘇某黯然回國，並自立門戶接單運營，成為了「老東家」在國內的重要據點。她還將男友彭某發展成下線充當「料商」，負責將洗錢團隊提供銀行卡號碼發給詐騙組織，男友還多次攜帶贓款前往緬甸，在當地兌換成虛擬貨幣。

手機錢包洗白 騙受害人轉款入安全賬戶

武漢洪山警方已查明該團伙近三月間幫助境外詐騙組織取現數百萬元，摸清這是個通過「手機錢包」進行洗錢的黑色產業鏈，以受害人的「手機錢包」帳戶有問題為由，要求對方將存款轉入「安全賬戶」，再利誘他人（卡農）借出銀行卡「刷流水」，一張卡一天獲3,000元報酬。

團伙成員分工明確，包括具體的「操作手」、幫上線跑腿的「馬仔」以及負責看守卡農的「打手」；涉案人員全部被刑事拘留。