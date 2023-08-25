特朗普就企圖推翻大選結果赴佐治亞州應訊

【有線新聞】美國前總統特朗普被指涉嫌企圖推翻2020年總統大選結果，他到佐治亞州應訊後獲准保釋，檢察官要求將案件提早於10月底開審。

特朗普到佐治亞州投案，正式被捕和拍攝疑犯照及分配犯人編號，是美國史上首次有前總統因刑事起訴而要拍攝疑犯照。富爾頓縣警方公開有關照片，相中的特朗普緊皺眉頭，對鏡頭怒目而視。

特朗普當地周四晚乘專機，前往位於州首府亞特蘭大的富爾頓縣監獄，就涉嫌企圖推翻2020年總統選舉結果應訊。沿途有警車為他開路，監獄外亦有不少支持者一早到場聲援。

特朗普逗留約20分鐘後離開，他返回新澤西州前，再次批評案件是出於政治動機，重申自己沒有做錯。他說：「這裡發生的事是對司法的嘲弄，我們沒有做錯任何事。我沒有做錯甚麼，所有人都清楚這一點，我們完全有權去質疑我們認為不誠實的選舉，而我們認為這(2020年大選)極不誠實。」

特朗普獲准以20萬美元保釋，另外須遵守不得威脅本案其他被告和證人等條件。這次是特朗普今年第4次面臨刑事檢控，他與另外18名被告被佐治亞州聯邦大陪審團起訴故意密謀推翻選舉結果，其中特朗普被控13項罪名，包括違反敲詐勒索法、虛假陳述及多項串謀罪等重罪。檢察官要求由明年3月，提前至今年10月底開庭審理。