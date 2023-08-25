全球109國家地區智商測試 日本奪冠最聰明 香港排第幾？

【有線新聞】香港人不時被形容為「醒目」、「精甩尾」，每隔數年亦有港產神童出現，究竟港人實際智商有多高？芬蘭智力測試機構公布全球智商排名，結果日本排名第一，台灣則由去年的第一下跌至第二名，匈牙利緊隨其後排第三；而香港則排行第八，平均智商達110.14，較去年下跌兩名。

芬蘭智力測試機構「Wiqtcom」公布今年全球智商排名，測試了109個國家及地區的平均智商值，結果全球平均智商為99.68，今年奪冠的日本平均智商達112.32，其次為台灣則是平均智商111.16，第三是匈牙利111.12，緊接著是南韓、意大利、塞爾維亞、伊朗，香港則排名第8，平均智商達110.07，較全球平均智商值高10.39，而芬蘭和越南分別排第9和10名，平均智商達109.28及108.44，詳細排名可按此。

根據Wiqtcom參考數值，智商值介乎90至109，是屬於平均或普通，而130至139智高則屬於天才，而香港在今次測試中，平均智商達到110.07，高於官方參考的平均水平。

Wiqtcom全球智商排名頭10位 排名 國家/地區 平均IQ 去年排名 1 日本 112.32 2 ↑ 2 台灣 111.16 1 ↓ 3 匈牙利 111.12 3 4 南韓 110.84 4 5 意大利 110.67 8 ↑ 6 塞爾維亞 110.28 7 ↑ 7 伊朗 110.15 5 ↓ 8 香港 110.07 6 ↓ 9 芬蘭 109.28 10 ↑ 10 越南 108.43 9 ↓

考生需24分鐘內完成測試 考驗邏輯思維

測試設有35題，考生需於24分鐘內完成，全部題目均為選擇題，考生只需在六個選項中選出一項，題目大多是圖型，測試考生的邏輯思維。「Wiqtcom」強調，由於樣本可能存在誤差，並非所有人都參與智力測驗，因此分數與排名可能無法反映當地的真實平均智商，不過「Wiqtcom」亦指出，測驗結果反映了哪個國家擁有最聰明的平均人口。