特朗普「犯人相」爆紅 網售應援物為競選造勢 「表情信息」惹各方解讀

【有線新聞】美國前總統特朗普被指涉嫌企圖推翻大選結果，案件進一步加劇國內撕裂，連帶其投案的「犯人相」亦成為兩派熱議焦點。據報特朗普的競選團隊眼見「犯人相」網絡人氣爆燈，將以此製作成「應援」物品，包括T恤、長袖襯衫、咖啡杯以及啤酒。

應援物最平過百元 附大寫標語：永不投降

據《紐約郵報》報道，亞特蘭大監獄為特朗普拍攝的「犯人相」周四晚公布後不久，其競選團隊受大頭照啟發，將一系列物品放在特朗普競選網站上，產品包括售價34美元（約265.2港元）的T恤和長袖襯衫、25美元（約195港元）咖啡杯和15美元（約117港元）附「冰酷」瓶套的啤酒；照相下方則大寫標語：「永不投降！」

除了製作在「應援」物品外，特朗普還用相片宣示「回歸」Twitter（現稱X），他在推文中添加了競選網站鏈接。該網站登陸頁面上寫有：「今天，在佐治亞州富爾頓縣臭名昭著的暴力監獄，儘管我沒有犯罪，但我還是被捕了……今天，我走進獅子的巢穴，代表我們整個運動傳達了一個簡單的信息：我永遠不會放棄拯救美國的使命。」

華郵評論：利用「可恥時刻」搶奪閃光燈

照片公布後旋即「炸板」般出現在各個網絡平台，支持與反對者都對特朗普的表情作出不同解讀。《華盛頓郵報》便刊出電影評論員Ann Hornaday「踩過界」的評論文章，直指特朗普在晚餐黃金時段，利用了「別人會認為可恥的時刻」來搶奪閃光燈，再次證明了他的媒體頭腦。《華爾街日報》則發表題為「特朗普和他的盟友了解大頭照藝術」文章，認為他們通了照片，向公眾發送了「信息」。

特朗普的律師Alina Habba早前則批評地方檢察官決定拍攝大頭照的決定是「有點自負」（a bit of an ego trip）， 因為這些照片的拍攝目的是「當公眾不認識該疑兇，會可能有逃跑風險，但「這個人是世界上最著名的人，是目前領先的共和黨候選人」。