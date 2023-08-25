上環快餐店外壁畫被指令人聯想「黑暴」、「港獨」 民政處建議清除 麥美娟：與扼殺創作自由無關

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【有線新聞】上環樓梯街一間快餐店外的壁畫被指令人聯想到「黑暴」「港獨」，民政處建議清除。快餐店負責人說壁畫早在社會運動前已經存在，是「欲加之罪何患無辭」。民青局局長麥美娟說只是善意提醒，不是扼殺創作自由。

戴著黃色安全帽的建築工人在樓梯街這個角落吃麵，這幅壁畫是藝術家Catherine在2016年以街角的快餐店為靈感創作。快餐店負責人說民政事務處早前提醒他們壁畫有機會違反國安法、建議清除。輝煌快餐店負責人何先生：「我問怎樣犯法或犯了哪一條條例，我有解釋這兩幅畫存在了很久，在所有社會運動發生前，但他們沒有正面回應。Catherine近日再來重新創作，畫上一個穿著小雞圍裙、拿著餐蛋麵的女子，何先生很感激她對這地方的感情。何先生：「很可惜、無奈，一幅只是代表我們店舖、代表這一區的小小藝術品，因為這件事被犧牲，欲加之罪何患無辭，我相信藝術表達是唱好香港的一部分。」

民政及青年事務局局長麥美娟：「中西區特別多這樣的塗鴉跟牽涉鼓吹港獨或「黑暴」，他們發現到時，以一般人的感覺容易令人有這樣的聯想，他們向業主或場地佔用人作出友善提醒，根本與是否扼殺創作自由無關。究竟如何處理有關圖像，由業主和佔用人決定，他們決定後，我們同事再去處理，他們可以決定不處理。」麥美娟重申是得到業主同意，委託民政處才協助清除塗鴉。