南極皇帝企鵝五大棲地海冰融化 上萬雛鳥淹死凍死 本世紀末九成聚落恐消失

【有線新聞】氣候暖化不但引發更多惡劣天氣，對極地生態影響恐怕更難以扭轉。根據最新一個研究顯示，南極臨近別林斯高晉海（Bellingshausen Sea）區域的皇帝企鵝5大棲息地中，團隊在2022年親睹當中4個棲地發生「災難性的繁殖失敗」，估算有上萬隻皇帝企鵝的雛鳥未及長出防水羽毛，便因棲地海冰融化而遭海水淹死或凍死。

體型最大種類企鵝 雛鳥長毛速度緩慢

據英國廣播公司報道，由「英國南極勘測」（British Antarctic Survey）近期發表的研究指出，這5大棲息地包括羅斯柴爾德島、威爾地灣、斯邁利島、布萊恩半島及弗魯格納角，團隊藉由觀察企鵝留於海冰上的糞便，得知企鵝分布和活動的情形。該研究指出，去年只有最北端的羅斯柴爾德島雛鳥繁衍成功，長出防水羽毛，另4個棲地發生了「災難性的繁殖失敗」。

據了解，為體型最大種類的皇帝企鵝（Emperor Penguin），雛鳥長出防水羽毛的速度較為緩慢，研究發現牠們在羽毛成功發育前，所選的海冰棲地出現融化破碎。皇帝企鵝的繁衍極度依賴海冰，如果海冰面積未達水準或破裂更快，雛鳥就會有麻煩，去年由於氣候變遷導致融冰速度加快，雛鳥來不及長出防水羽毛以游泳，估算有約7千至1萬隻淹死或凍死。

至少廿多個棲地 海冰過去5年明顯萎縮

研究者指出，至少有20多個皇帝企鵝棲地在過去5年間，海冰分布範圍明顯萎縮；預測直至21世紀末，恐怕高達9成的皇帝企鵝聚落皆會走向消失的命運。