醫學博物館明起舉辦現代醫學展覽 參觀者可體驗微創手術 成人門票20元

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【有線新聞】香港醫學博物館明天起舉辦現代醫學展覽，展出有近百年歷史的醫學用具，介紹西方醫學技術的發展，參觀者更可以體驗做微創手術。

人手繪畫的胎盤圖案，整齊的筆跡詳細記錄了護理流程。這本日記是由一位在贊育醫院實習的助產士在1947年所寫，方便醫院評核實習表現。看到旁邊這部在60年代生產、來自養和醫院的胎心聲機可以將血液流動化為聲音，讓醫生聽到胎兒的心跳。這個在1930年生產的微型膀胱鏡是歷史最悠久的展品，不過這種金屬鏡在60年代已被淘汰，現在已全面轉用軟管物料。場內亦有展示最新的醫療工具，例如這個微創手術模型，可以讓市民體驗操控手術鉗。

展覽由十多個專科醫生用三年時間籌備，由現代醫學和婦產科兩個部分組成，介紹西方醫學在過去幾百年的歷史和重大發現。展覽策展人梁明娟：「我們第一次以現代醫療為主題，我們覺得這是重要的，希望市民知道健康的重要性，如果有病要經歷怎樣的程序去醫治。產科是嬰兒出生，即是生命的開始，這樣都很適合（作為）開幕的展品。」

位於上環的醫學博物館前身是細菌學檢驗所，用作研究鼠疫和研發疫苗，後來被政府列為法定古蹟，在1995年改建成為博物館，逢星期二至日開放，入場參觀成人門票20元。