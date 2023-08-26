林健鋒專訪｜倡海濱設特色夜市 體驗睇相、打小人 澄清搞「大笪地」言論：不太實際

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【有線新聞】行政會議成員林健鋒說搞夜市不是要搞「大笪地」，建議首選在海濱兩岸辦一些表演活動、設小食檔，強調要有特色，甚至可以加入「睇相」、「打小人」體驗。

政府想搞活「夜市」，消息說當局接觸過發展商建議延長商場營業時間，行會成員林健鋒在本台節目《有理有得傾》說前提是要有生意。「目前確實是淡靜的，如要求商場多開數小時，有生意一定開，因可以分紅、分帳。但如何吸引一些巿民，甚至遊客前往商場一定要花心思、有一些新意。（你認為政府有甚麼可以再支援？）你說如果每次也是派發消費券，受益的只會是社會一部分，有可能未必完全合適。反而政府如何用其資源來搞活社區的活動，我覺得更加實際。」

他較早前建議過「大笪地」式市集，他澄清那是他的童年回憶，認為在西九、維港兩岸辦特色夜市更可行。行政會議成員林健鋒：「『大笪地』需要一幅很大的地方，很老實說，如有如此大的地方，不如用作興建簡約公屋，是嗎？不是太實際，但夜市可以找一些可用的地方。會展對出也可以用來舉辦這些活動，例如一些表演、簡單的、香港知名的（小食）例如龍鬚糖、魚蛋也可以。是否可以加插『睇相』，我有時候都會去一試，聽聽他們說甚麼。現時很多事不如意，讓『高人』指點迷津。另外『打小人』我覺得很有趣，像聽他們唱歌。」他希望政府盡快與商界討論如何搞活夜市。