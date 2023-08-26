黃智華歡送宴｜梁振英批浮誇 麥美娟：疫後多「報復性飲宴」 民政署指席間禮物不屬奢華

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【有線新聞】黃大仙民政事務專員歡送晚宴，政府說款待並非利益，專員收到的禮物亦不屬奢華。民青局局長麥美娟認為，賓客並非要巴結專員，又呼籲大家不要再為局方人員舉辦大規模晚會。

黃大仙民政專員黃智華歡送晚宴，民政事務總署說由九龍社團聯會的地區委員會統籌，區內團體自發籌備和支付，不涉及公帑。500名賓客由主辦方邀請，與以往區內歡送專員晚宴規模差不多。全國政協副主席、前特首梁振英說必須叫停建制社團浮誇浪費之風。民青局局長麥美娟尊重梁振英的說法，認為有參考價值。民青局局長麥美娟：「疫情後多了這些飲宴活動，其實與大家多了出去旅行一樣，都是報復性的，如果活動是為了表揚或者要慶祝同事，尤其是民政署或民青局同事，其實真的不用辦了。」

區議會改制後，民政專員將出任區議會主席，有份物色人選加入地區委員會，麥美娟說是一個團隊負責，會確保人選都能貢獻社區。麥美娟：「是否要巴結（黃智華）就着地區治理方面，他都已經離開崗位，所以我認為不是這樣（他出席晚宴之前，或者到現在申報利益了嗎？）我們的同事會按有關程序去做申報的工作。」

民政署就說根據相關規例及指引款待一般並非利益，但公務員不應接受過分慷慨、豐厚或頻密的款待，席間團體送給專員的紀念品有擺設、畫作、相冊等不屬奢華，會按機制申報處理。