亞運啟杭｜許得恩×太極 稱比賽最緊要好玩 享受台上每分鐘 指爭金如香港人等打八號波

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【有線新聞】武術在許多人心目中代表嚴謹認真，但港隊太極代表、7月取得世大金牌的許得恩就認為比賽最緊要好玩。

世界冠軍、世大金牌許得恩都贏過，26歲對勝負的心態達到另一層境界。港隊太極代表許得恩：「最緊要就是玩得開心，成績這些事我沒辦法親自去控制，最多只是能夠控制到自己發揮、享受每一刻，觀眾看得稱心滿意這就是我的目標。每個比賽的運動員可以自己選自己的動作，自己去創一個套路出來。其實有點似歌唱比賽，參賽者可以自己去選唱甚麼歌，例如我可以唱別人的歌，我亦都可以自己去填詞作曲唱自己的歌，務求就在這四分鐘內盡量令評判及觀眾覺得你表現好好。取金牌的過程跟整個感受好像香港人等八號風球那樣，大家知道有風球將至，即是等於知道有個比賽個機會來了，打八號風的意思，即是明天有機會不用上班，好比我的感覺就是這個比賽，我可能有機會取得頭三或者取得獎牌，個感覺跟等八號風很相似，結果就是讓我們等到個八號風，明天真是放假不用上班，個感覺就是，好了真的讓你取得獎牌，個個都在你下面，那麼之後怎樣？放完那天假期，第二天仍是要上班。」

據說許得恩武術了得，腳法都有一定造詣，這天特意帶足球來試試他腳法，他平日也會踢踢球熱身。簡單幾腳也看得出是踢得之人，練武之餘靠玩玩其他運動放鬆及保持狀態。許得恩：「平時放鬆可能是跟朋友踢球、玩玩水上活動、游泳放鬆一下。」

上屆首次參加亞運未夠火喉，稍有雜念就影響表現，結果輸0.01分得第四，慢慢想通領略一套玩的哲學，之後太極愈打愈好。許得恩：「我年幼時父親跟我說的，要麼不做，要做就做到最好。成長後，我就對這句說話的看法有少許不同，就是要麼不玩，要玩就要玩到最好，因為玩是沒有壓力及不緊張，要做一件事可能會有壓力，不是嗎？因為我會想個結果，如果我去當這件事是玩那樣，我就盡我全力，玩到最好。」