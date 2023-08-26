國際狗狗日｜20隻「狗醫生」搭港鐵推廣動物治療 港鐵：會探討動物乘車可行性

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【有線新聞】今天是國際狗狗日，有動物組織安排義工帶同20隻治療犬乘搭港鐵，推廣動物輔助治療。

這隻松鼠狗早上來到紅磡站門口，不過未可以入站，要先放入狗袋。發發是俗稱狗醫生的治療犬，由亞洲動物基金義工帶領在紅磡站乘搭東鐵綫，期間狗袋掛著牌，讓市民了解這隻提供治療服務的狗醫生，之後在會展站下車。

亞洲動物基金聯同港鐵，安排義工在不同時段和路線帶同20隻狗醫生乘搭港鐵。

發發監護人王先生：「狗狗11歲，做了狗醫生大約8年，這8年期間定期到老人院和健康中心或小童群益會，有治療作用。給笑容、讓病患摸一下（狗醫生），已經可以減輕（病患的）壓力。」

亞洲動物基金狗醫生項目經理邱瑪瑜：「狗醫生約有100隻，服務對象由兩歲至過百歲不等，正常或有特殊需要人士都會提供服務，在香港狗醫生計劃有32年歷史，希望更多市民認識狗醫生服務。」

今次是港鐵首次允許導盲犬以外的狗進入列車，不過只限乘搭最後一卡車廂，未來會探討允許動物乘車的可行性。港鐵市務及客戶體驗總經理梁靜雯：「這次活動是試行，想觀察整體運作是否暢順，會否影響車務其他運作，想收集不同持份者的意見，收集意見之後考慮下一步做法。」

港鐵在不同車站都有擺放告示，提醒市民在車廂看到狗醫生不要觸摸牠們，微笑打招呼就可以。