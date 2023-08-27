施政報告｜李家超率高官出席第二場地區諮詢會 市民冀政府挽留本地人才、釋放婦女及殘疾人士勞動力

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】行政長官李家超率領司局長出席第二場施政報告地區諮詢會，多名市民希望政府更積極挽留本地人才，建議設立津貼和進修機會，提供更多上流機會以及釋放婦女及殘疾人士勞動力。李家超重申首要會照顧本地人才。

第二場地區諮詢會去到沙田，李家超率領司局長共22人出席，繼續聽取市民意見。市民多關注政府近期搶人才，希望搶之餘，都要留。

何先生：「這幾年工程師流失很多，希望政府在這方面多做工作，令青年人有更多向上流機會

，感覺到香港是我家。」蘇女士：「特定人才稀缺的行業滿足特定年資，並承諾留港較長時間的本地人才，為他們提供交流深造的資助。」陳先生：「與其搶人才，香港都有很多航空業人才，是否可以留住人才？例如有否輪班津貼，或市區入機場較遠可否增加交通津貼？」

李家超：「這是長遠和當前問題的關係，當前我們在各行業都聽到聲音人手不夠，當前要處理

。但長遠一定是本地人才做好培訓，提供好的出路和機會，加強他們技術能力，令本地人才可以在港圓夢。」

有市民希望有措施釋放婦女和殘疾人士勞動力。蘇先生：「殘疾人士生活上很大負擔來自器材，他們有工作能力想出來工作，但一出來工作就沒有綜援。希望司局長、特首諗一諗，幫助殘疾朋友可以投入市場。」陳先生：「我太太都想出外上班，但無奈要照顧兩個小朋友。除了獎金、扣稅，會否能成立兒童發展基金，甚至在社區政府資助和培訓更多社區保母？」曾先生：「有否5、6小時的工作，可以配合婦女送完小朋友上學就上班？」少數族裔：「想問特首，你認為社會可以提出甚麼資源和機會，鼓勵我們這班少數族裔青年繼續向上游？」

李家超說，他希望每位市民在香港都有更多空間和發展機會，諮詢會目的希望將政策做深做廣，發掘更多議題。李家超：「過去我接觸市民以及我們舉辦這麼多場諮詢會，我大概感覺到市民普遍支持第一份施政報告的施政方針和政策，但是我希望在落實第一份施政報告的方針和政策更加做深做大，探索有沒有新領域、新議題。我今次盡量爭取時間多聽大家的意見，所以會少講、多聽。」