亞運啟杭｜鄭子文、曾綺婷×空手道 夫妻檔末屆打天下 冀用獎牌為二人留完美句號

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【有線新聞】港隊空手道夫妻鄭子文及曾綺婷為亞運延遲退役，今年齊齊有佳績，其中曾綺婷成為亞洲冠軍。兩人期望以亞運獎牌寫上完美句號。

亞運年，夫妻檔打天下。曾綺婷在自由組手即是搏擊、女子50公斤以下，成為香港第一位空手道搏擊的亞洲冠軍。丈夫鄭子文在世界一級空手道A級賽、個人形即是套拳，奪得銅牌。2017年之後再贏K1的A級賽事獎牌。

曾綺婷：「我覺得我自己的強項。真的是比對方兇狠得多，有耐性之餘，但是其實又好像隨時可以進擊她們那樣。」鄭子文：「我自己就比較屬於爆發力高的一個運動員，其實那個氣勢、眼神或者一些、而即是一些儀態，顯示出來整個人是很強勁那樣。」

曾綺婷：「每場比賽有3分鐘，我們的得分有1、2、3分，用拳打頭1分、腳踢腰2分、踢頭3分、掃對手落地3分。鄭子文：「「10分滿分，裁判就會因應一個運動員體能及技術水平，去給予一個分數。一個太大的動作、呼吸過大，或者是推地面，或者是失平衡的動作，這樣都會有扣分。」套路的道袍比較硬以及挺身，有時只是聽聲音，都可以感受到一種氣勢及力度。不過如果你故意這樣拍它，而做出聲響的話，就會被扣分。

鄭子文：「（空手道最型是甚麼？）我呀。（口頭禪係乜嘢呀？）放鬆啲就得啦。」曾綺婷：「（口頭禪係乜嘢？）繼續練啦，唔好嘈啦。（自己有咩絕招？）前手、後手、全部都係手，連環拳。」

2021年疫情期間「拉埋天窗」，即將夫妻檔出戰亞運。目標愈大，壓力都愈大。曾綺婷：「始終都會想一起拿到獎牌，當好大壓力，就快超過極限，或者可能練得不如意的時候，就我就覺得一定要找他傾訴。」鄭子文：「我會安慰她，即是說是做得好好的，她的性格都很快會回復，所以就一直提點她。我的項目當然是演繹套拳給別人觀看，她會花好多她自己休息的時間會過來看我練習，你這樣打會否不會太好看呀？或者怎樣做好個角度，令別人會覺得好看點。」

曾綺婷：「（對方幾歲開始打空手道？）肯定正確呀。」鄭子文：「大件事了。」曾綺婷：「錯呀，哈哈哈。對了對了，錯呀。（我記得是否六歲？）對呀。（有甚麼大懲罰呀？）這樣就先打一拳，好嗎？一拳，等等熱身先。」鄭子文：「平時也是這樣，是這樣的了，早已習慣。」

曾綺婷：「（第一次打亞運是在甚麼時候？）一、二、三。第一次打亞運，對我來說是件特別事，由普通成年組運動員，轉到去精英的運動員。亞運只不過係一個開始，開始我之後的運動員人生。」

打完這屆後，他們就展開「造人大計」，曾綺婷希望可以當個全職母親，鄭子文就向教練方向進發。曾綺婷：「我們一起這10年裡都是一齊去奮鬥，為同一個目標。亞運，我就希望大家可以一起衝擊獎牌，我們一齊走到最後。」鄭子文：「作為剛結了婚，就第一個真是參加的運動會，無論之後的成績是怎樣也好，就我覺得起碼是我們兩夫婦，可以好好地完成這一個比賽。」