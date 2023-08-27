搞活夜市｜有會者倡城門河等設小攤檔 李家超爭取中秋推連串活動

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【有線新聞】行政長官李家超率領司局長出席第二場施政報告地區諮詢會，與會者關注本港經濟復蘇。李家超說已啟動搞活夜間經濟的工作，會爭取中秋前後推出。對於有市民關注股票市場流動性，他說財政司司長會領導小組研究。

第二場地區諮詢會去到沙田，李家超率領司局長共22人出席，繼續聽取市民意見。本港經濟仍然是與會者關注焦點。

葉先生：「疫情過後香港經濟仍未復常，如果想有效刺激內部消費，香港有五個區，建議向每位市民、每區派1,000元消費券。」將軍澳北分區委員會委員陳志豪：「夜市要融入社區，例如東海岸公園、將軍澳海濱長廊、沙田城門河畔，會否在這些經常有市民飯後散散步的地方，容許有空間擺放十檔、八檔小攤檔。」

李家超會後透露財政司正副司長已著手「搞活」夜間經濟的工作，連串活動會爭取中秋前後推出。李家超：「我給他們的意見是凝聚業界的力量，多聽意見，吸納不同人的想法和做法去做思想方面解放，希望搞活和搞旺夜間活動，帶來經濟效益。工作要不斷做，不是單一次舉辦活動，是可以分不同階段推行，亦要不斷檢視，注入新的元素。」

對於市民關注股票市場流動性，李家超亦即時回應會由財政司司長成立工作小組研究。至於會否調低股票印花稅，他沒有正面回應。李家超：「不同可能性我相信工作小組都會研究，亦有不同意見反映，相信工作小組都有納入研究。我要求工作小組盡快成立和工作，提供意見讓我參考，希望施政報告公布前有建議。」李家超又說會認真考慮為中小企在稅務和資訊上提供更多支援。