內房債務危機憂擴散 施永青倡中央低價買債 取控制權加快賣樓救市

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【有線新聞】內地樓市持續疲弱，市場憂慮發展商的債務危機擴散，中原集團創辦人施永青說政府應該擺出承擔的姿態，例如低價買入發展商的債務，才有機會拯救到市場。

再有內房發展商面臨債務違約，市場關注當局如何救市才能有效拯救內房。中原集團創辦人施永青接受本台《財智．商傳》訪問時，建議中央政府用超低價將個別發展商的債務買回來，取得公司控制權後令他們加快賣樓。

施永青：「我並非叫政府代地產商還債，是叫政府逼地產商廉價賣樓出來，（債務）廉價買回來就不會難以經營，因成本較低。我認為政府要擺出會承擔的姿態，市場才有機會扭轉，並非現時說堅決不救，誰叫地產商如此進取胡亂投地，讓地產商倒閉算了，地產商倒閉會拖累周邊很多人。」

發展商無資金周轉亦繳付不到代理佣金，施永青說中原在內地被拖欠的佣金數以十億計，弄到員工上公司追討，政府部門都「溫馨提示」。施永青：「他們（政府部門）說施生你先墊支，你以前賺很多，但公司如未收到佣金就分給員工，基本上沒有足夠資金這樣做。現時我們有個做法，要發展商預先支付佣金，先付佣金，之後才幫他們賣樓，不付佣金就不幫忙賣樓。（主持：對所有房地產商都如此？）希望做到這一點，但地產商自己都缺錢，又如何預付佣金，有些財政狀況較好的（公司）會遵從，但大部分都不願意（主持：所以其實現時…）一句話『生意難做』。」