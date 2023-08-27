港超聯兩場入球騷 傑志金信煜帽子戲法 流浪劉智樂、伊巴謙齊轟3球

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【有線新聞】港超聯，傑志有金信煜大演帽子戲法，8比0大勝港會。另外，標準流浪9比0擊敗深水埗。

2月加盟後表現備受批評，藍衫傑志的金信煜今場大踢爭氣波，14分鐘接應伊高沙托尼傳中撞入，終於在聯賽「開齋」。打開缺口，傑志愈踢愈順，兩分鐘後，陳俊樂伸盡篤入成2比0，但不及金信煜搶鏡，21分鐘升高頂入個人第2球，傑志遙遙領先3球。港會仍未汲取教訓，菲杜化不集中，被伊高沙托尼搶走球，禁區出手，要輸12碼。金信煜信心十足，叫米基爾交給他，這位南韓中鋒不浪費機會，勁射得手，24分鐘大演「帽子戲法」。4球在手，傑志仍未收手，伊高沙托尼撥橫，明加索夫得手，27分鐘5比0。3分鐘後米基爾不讓隊友搶鏡，都入一球，傑志半場領先6球。換邊後繼續搶攻，整場為隊友鋪橋搭路的伊高沙托尼，頭槌建功，55分鐘送上第7球。後備入替的潘沛軒傳中，省中白星馳改變方向，傑志72分鐘鎖定8比0勝局，開季兩戰兩勝。

藍衫的流浪聯賽第一擊以入球騷打響頭炮，伊巴謙擺脫對手射遠柱入網，17分鐘1比0。這位加納前鋒5分鐘後送劉智樂一程，推過深水埗門將奧力斯，射入空門。兩人包辦流浪上半場所有入球，33分鐘伊巴謙輕輕鬆鬆又一球。6分鐘後又輪到劉智樂「插水式」頂入個人第2球，流浪半場領先4比0。他們換邊後攻勢仍是一浪接一浪，53分鐘岡本玲仁禁區外拉弓，取得加盟後第一球。最後一次代表流浪上陣，謝偉俊劃上完美句號，64分鐘造就伊巴謙完成帽子戲法。入球豈能少了神田夢實，74分鐘罰球直射入網，改寫成7比0。3分鐘後劉智樂與伊巴謙看齊，都有3球進帳，FOUL加上補時兩分鐘，龍梓軒博得12碼，神田夢實操刀「埋齋」，流浪大勝深水埗9比0。