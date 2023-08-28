上半年青少年墮網絡陷阱嚴重 逾20學生遭網友性侵、最小僅9歲 警方推網遊宣傳教育

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】警方指今年上半年，約兩成網絡陷阱罪案受害人是學生，涉及裸聊勒索、援交騙案等，提醒青少年不要輕信陌生網友。

網上遊戲五花八門，一部手機、IPad 在手，已經樂在其中。警方年初以問卷訪問約1,800名中小學生，有六成、約1,100人都有玩網上遊戲，有受訪者曾遭受網絡欺凌，亦有人被盜取遊戲賬號，以及購買虛擬工具時受騙，另外亦有被陌生人要求成為情侶。

警方說網絡罪案的受害人，青少年佔了約兩成，包括一名9歲女童，她在2021年與疑犯透過交友軟件認識，疑犯將女童帶到家中性侵，並錄製過程。

今年上半年，涉及中小學生的援交騙案有249宗，裸聊勒索案則有168宗，16歲或以下的網上交友性侵案件則有24宗。

有教育界人士指，現時電子上課的方式令青少年更易墮入陷阱。沙田區家長教師會聯會會長梁福厚：「自從疫情後上網課，使用手機、平板時間越來越多。以前可能只是玩遊戲的時間，做功課或課餘時間都使用，家長不清楚子女對著平板做甚麼，小朋友越早有手機或平板，更容易接觸不法分子。」

警方說會加強宣傳教育，提醒青少年網上世界有風險，不要輕易相信陌生網友，並呼籲家長多留意子女的日常行為。警方推出新的網上情境遊戲，玩家要避開不同騙案，希望青少年分辨到現實生活中的騙案陷阱。