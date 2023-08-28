駱駝漆工廈「光榮米線」涉違契停業 甯漢豪：食肆會陸續收信 食環署今巡查作九檢控

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【有線新聞】觀塘駱駝漆工廈開業半年的「光榮米線」被指違契要停業，食環署指涉嫌無牌經營食肆，去年至今收到14宗投訴，共提出6宗檢控。發展局局長甯漢豪稱地契訂明大廈僅限倉儲，其他食肆都會陸續收警告信。

「光榮米線」位於駱駝漆大廈三座，已經沒有營業，門外仍然見到招牌及餐牌。「光榮米線」在社交平台指上月收到地政總署通知，指大廈只准用作工業及貨倉用途，要求餐廳停業，否則會釘契，又反映一周內有多個部門來檢查及票控。

「光榮米線」所在的樓層只有少數單位營業，同樣是食肆。這間日式料理開門營業，這間裏面亮了燈、不過沒有打開門，同層其他零售店舖如常營業。大廈其他樓層都有不少食肆，有些樓層一層有四、五間，午飯時間吸引附近很多打工仔光顧，期間有食環署職員巡查，檢查食肆牌照。食環署人員一行四、五人，除了食肆，亦進入工場視察，每個單位平均逗留五分鐘便離開。

發展局局長甯漢豪指地契訂明大廈單位只可用作倉儲，經營食肆是違契。甯漢豪：「違契就是違契，不能說有單位違契，其他人或香港其他同類單位未收到信，所以地政總署在這裏有做得不對，我們不可能有這種思考。地政總署本身在發信、處理時，當然如果量多時，有時同一幢大廈有不同單位，剛才我也提過，據我所知有其他單位都有收到地政總署執管行動的通知。」甯漢豪又指在工廈經營多人頻繁出入的業務，有安全風險，鼓勵地政總署加強執法。

食環署今日巡查後對其他無牌食肆提出9宗檢控，又指根據紀錄，駱駝漆大廈共有60個處所持有食物業牌照，當中5間是工廠食堂、54間食物或冰凍甜點製造廠以及1間新鮮糧食店。食環署去年至今巡查了工廈內相關處所逾360次，並就無牌食肆提出38宗檢控，將繼續密切監察、採取適當行動。