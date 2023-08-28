「光榮米線」觀塘分店被指違契須結業 甯漢豪稱當局依法行事 非針對單一食肆

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【有線新聞】觀塘駱駝漆工廈有不少食肆，其中開業半年的「光榮米線」，被地政總署指違契要停業。發展局局長甯漢豪稱，地契訂明單位僅限倉儲用途，地政總署是依法行事，又說據她了解同一大廈其他食肆都陸續收到警告信。

「光榮米線」位於駱駝漆大廈三座，已經沒有營業，門外仍然見到招牌及餐牌。「光榮米線」在社交平台指，上月收到地政總署通知，指大廈只准用作工業及貨倉用途，要求餐廳停業，否則會釘契，又反映一周內有多個部門來檢查及票控。

「光榮米線」所在的樓層，只有少數單位營業，同樣是食肆，這間日式料理開門營業。這間裏面亮了燈，不過沒有打開門，同層其他零售店舖如常營業。

大廈其他樓層都有不少食肆，這間可以堂食有開門，亦有些是只做外賣生意，初步觀察全層有四、五間都是食肆。

發展局局長甯漢豪指，地契訂明大廈單位只可用作倉儲，經營食肆是違契。甯漢豪：「違契就是違契，不能說有單位違契，其他人或香港其他同類單位未收到信，所以地政總署在這裏有做得不對，我們不可能有這種思考。違契或者有其他地方違法，就是違法違契，就是要處理的。地政總署本身在發信、處理時，當然如果量多時，有時同一幢大廈有不同單位，剛才我也提過，據我所知有其他單位都有收到地政總署執管行動的通知。」甯漢豪又指，在工廈經營多人頻繁出入的業務，有安全風險，鼓勵地政總署加強執法。