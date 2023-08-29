美孚補習社負責人涉性侵兩男童 補習社結業安排退款 家長指感意外

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【有線新聞】美孚新邨補習社負責人涉嫌性侵兩名男童，補習社結業及安排家長退款。有家長說警方有接觸他們，了解子女狀況，稍後會再尋找其他補習社。

早上有人拿著鎖匙回到補習社開門，她自稱是義務來幫手處理退款。舖位業主亦來到了解情況。

家長陸續帶同收據來退款，他們說上星期接獲警方通知補習社負責人涉性侵，對事件感到意外。又說補習社有多名導師，並非只有被捕的負責人任教。

家長：「沒有甚麼特別，上課三年都還可以。（現在有甚麼安排？）找到另外一間、時間尚早。（全數退款？）全數。（警方有否聯絡你？）之前有、星期五那天。（大概問甚麼？了解甚麼？）主要問小朋友有否不正常的情況，但我們那邊沒有問題。」

家長周先生：「光顧他數年，我的孫兒由小學開始到升六年班，光顧到現在。（會否自此對補習社無信心？）不會。樹大有枯枝，只是個別情況。」

教育局派人來到補習社調查，逗留約五分鐘後離開，而根據紀錄，補習社並無按教育條例註冊。補習社2017年在這裡開業，課程橫跨幼稚園、小學及中學，據了解，結業前有約70名學生。

警方上星期五拘捕補習社43歲負責人，落案起訴他性侵一對9歲及12歲兄弟及製作兒童色情物品。法院將他還柙懲教署看管，等候應訊。