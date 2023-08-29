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天文台：未來一兩日考慮發出熱帶氣旋警告信號

  • News Editor
  • 2023年08月29日
天文台：未來一兩日考慮發出熱帶氣旋警告信號

天文台：未來一兩日考慮發出熱帶氣旋警告信號

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