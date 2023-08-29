特朗普涉推翻大選結果案定於明年3月開審

【有線新聞】美國前總統特朗普試圖推翻2020年總統大選結果、被特別檢察官起訴的案件，法院定在明年3月4日於華盛頓開審。特朗普稱是選舉干預，表明會就開審日期上訴。

特朗普的法律團隊當地周一到華盛頓法院，出席案件開審日期的聆訊。特別檢察官史密斯提議於明年1月開審，特朗普的律師則表示需要時間處理政府逾一千萬頁的證據，因此要求推遲至2026年4月開審。

法官同意特別檢察官提出的日期太早，但特朗普一方提出在兩年半後才審理亦不合理，最終駁回控辯雙方的要求，宣布案件定於明年3月4日開審，即共和黨總統初選、「超級星期二」前夕舉行。

特朗普隨後在自家社交平台上批評法官「有偏見」和「仇恨特朗普」，說「這正是我們貪腐的政府想要的」，表明會就開審日期上訴。不過有法律專家稱，預審庭安排審訊日期的決定，是缺乏法律理據上訴。

另外，特朗普試圖推翻大選結果在佐治亞洲被起訴的案件，19名被告之一、白宮前幕僚長梅多斯同日在亞特蘭大出庭作證。梅多斯被控安排電話和會議，向選舉官員施壓，要求他們改變點票結果，他辯稱當時只是履行自己的職責。

基於聯邦法例是禁止各個州起訴履行職責的官員，梅多斯要求將案件移交聯邦法院審理。法官說基於他的裁決很可能會成為其它案件的先例，要仔細考慮再決定。